Carolyn Smith, nuova batosta: “Sono scioccata e senza parole”

Oltre a dover affrontare la sua malattia, Carolyn Smith è stata colpita da un grave lutto: ecco la notizia che l’ha messa “ko”.

Le cattive notizie, recita un vecchie adagio, non arrivano mai da sole. Carolyn Smith lo sta provando sulla propria pelle. Dopo aver appreso nei giorni scorsi che la sua malattia non sta retrocedendo come sperato, la famosa coreografa, ballerina e personaggio televisivo deve ora fare i conti con l’improvvisa scomparsa di una persona a lei molto cara.

L’addio di Carolyn Smith a un caro compagno di strada

A dare il triste annuncio è stata la stessa Carolyn Smith sul suo profilo Instagram: “Ho questa notizia scioccante e sono senza parole. Ho incontrato Ron e Carol quando avevo 16 anni, sono sempre stati un’ispirazione per me. Riposa in pace Ron. #Repost @shirleyballas con @make_repost”.

“È con grande tristezza – scrive più sotto Carolyn Smith – che apprendo della morte del mio amico di vecchia data Ron Montez a causa del Covid. Ho incontrato Ron per la prima volta quando avevo 19 anni a Los Angeles. Era il campione latinoamericano degli Stati Uniti con la sua bellissima compagna Liz Curtis. Successivamente è diventato un insegnante e coach di danza di fama mondiale. Era un ballerino straordinario della sua generazione, aveva lo spirito più bello e gentile, con un cuore splendido”.

“Non importava da quanto tempo non lo vedevi o sentivi… riprendevi sempre da dove avevi interrotto – continua Carolyn Smith -. Il mio affetto va ora alla sua famiglia e ai suoi amici”. E conclude: “RIP Ron, possano gli angeli portarti sotto le loro ali”.