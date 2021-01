Carlo Nordio, chi è l’ex magistrato: il suo ruolo contro le Brigate Rosse

Ha indagato contro le coop e le Brigate Rosse, Carlo Nordio, un ex magistrato importantissimo per la storia del nostro Paese.

Tra i giudici più in evidenza d’Italia, Carlo Nordio è un importantissimo ex magistrato, ormai in pensione, che ha fatto luce sulle brigate rosse e sulle coop, negli anni caldi della storia del nostro Paese. Le indagini che ha condotto sulle BR negli anni ’80 sono state fondamentali per le operazioni di giustizia e di Polizia contro le organizzazioni terroristiche. Ecco cosa ha fatto nella vita Carlo Nordio e perché è stato così importante.

Carlo Nordio, chi è il magistrato e cosa ha fatto

Nordio è stato procuratore aggiunto a Venezia fino al 2017, oggi è in pensione. E’ stata una figura importantissima negli anni ’80 e ’90 per le indagini su Tangentopoli e sulle Brigate Rosse e ha fatto parte della Commissione Parlamentare per il terrorismo. Dopo la sua pensione quattro fa, Nordio ha sempre collaborato con giornali e riviste prestigiose.

Parlando ai giovani studenti di giurisprudenza, Nordio ha detto: “È la più bella professione esistente, perché è libera, ti fa conoscere la natura umana e ti permette di fare del bene.”. E poi ha aggiunto: “Aggiornarsi sempre, ma senza diventare un fanatico del diritto…farsi una buona cultura generale, perché si impara di più da una tragedia di Shakespeare che da un’intera biblioteca di pandette”

E ha continuato: “E infine tener presente che le due doti più importanti, il buon senso e l’umiltà, non si imparano all’Università o nei corsi di specializzazione, ma solo dalla dotta ignoranza, dalla consapevolezza dei nostri limiti, e dalla comprensione di quelli altrui.” Nel suo lavoro, Nordio non ha mai cercato la notorietà e i riflettori, ma ha sempre agito con ragione e declinato qualsiasi proposta di entrare in politica.