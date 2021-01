C’è posta per te, bufera su Alessandro: ecco cosa ha scritto su Facebook

“Traditore, complottista e pure no-vax”: Alessandro ha scatenato la rabbia e l’indignazione del pubblico di C’è posta per Te.

Polverone a C’è posta per te. A scatenare la rabbia e l’indignazione del pubblico (e non solo) stavolta è Alessandro, l’ospite che si era rivolto allo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per riconquistare la compagna Florinda, dopo averla più volte tradita. Molti telespettatori, colpiti dalla sua storia, hanno cercato di scoprire qualcosa di più sui social network. Ma la sorpresa è stata amarissima.

L’attacco al no vax di C’è posta per te

Sui profili social di Alessandro gli aficionados di C’è posta per te hanno trovato qualcosa che mai si sarebbero aspettati. “La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere” si legge in uno dei post pubblicati sulla bacheca Facebook dell’uomo, poi condivisi e stigmatizzati a furor di popolo. O ancora: “Solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie”. Ma anche: “Serve il vaccino obbligatorio con la mappa sotto la pelle e le antenne sopra le corna”. E così via.

Ora c’è chi, accusandolo di essere un no vax (oltre che un complottista), arriva ad augurare ad Alessandro di non riuscire a tornare con la compagna. In molti si sono rivolti a Florinda sempre via Facebook: “Ti prego, non lo perdonare. Meriti molto di più!”. Ma ormai è troppo tardi: i due sono tornati felicemente insieme, proseguendo così una convivenza iniziata nel 2009. Per la serie: Dio li fa e poi…

