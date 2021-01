Brigadiere Maione, chi è l’attore Antonio Milo: vita privata e carriera

Antonio Milo è un attore italiano di teatro, cinema e televisione. Tra i ruoli che ha interpretato, è presente anche quello de il brigadiere Maione.

Antonio Milo è nato il 4 maggio 1968 a Castellammare di Stabia ed è un attore italiano. Dal 1987 al 1990 ha frequentato l’accademia di recitazione e ha partecipato a diversi seminari di tecniche recitative tenuti da Michael Margotta, un membro a vita dell’Actor’s studio di New York.

A teatro Antonio Milo ha preso parte in opere importanti come “L’imbecille” e “La giara” di Luigi Pirandello o l'”Otello” di William Shakespeare. Il suo primo ruolo sul grande schermo è arrivato sotto la direzione di Nanni Moretti, nel film del 1993 “Caro diario“. Dagli anni 2000, invece, Milo ha intrapreso una lunga carriera in televisione, interpretando il personaggio di Sante Lo Foco nelle due stagioni di “Gente di mare“. Ha preso parte a diverse fiction poliziesche, come “Distretto di polizia“, “La nuova squadra” e “Il commissario Montalbano“.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 25 gennaio prima e seconda serata

LEGGI ANCHE -> Commissario Ricciardi, chi è Livia: tutto sull’attrice Serena Iansiti

Antonio Milo, carriera e vita privata

Tra le produzioni di film per la tv, Antonio Milo ha preso parte a “Cuore” nel 2001, per la regia di Maurizio Vaccaro, “Cefalonia” nel 2005, “Joe Petrosino” l’anno successivo, “Assunta Spina“, “Il figlio della luna” nel 2007, “Cassia segreta” dello stesso anno e molti altri ancora.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Antonio Milo ha preso parte anche a serie di enorme successo come “Gomorra – La serie” diretta da Stefano Sollima, la più recente “L’amica geniale” di Saverio Costanzo e la nuovissima “Il commissario Ricciardi“, dove interpreta il brigadiere Maione, che debutta in prima serata su Raiuno questa sera, lunedì 25 gennaio.