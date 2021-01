Boateng, la reazione social verso la ex Melissa Satta

Melissa Satta, la reazione di Kevin Boateng. Il clamoroso gesto dopo il divorzio: cosa sta succedendo sui social

E’ scomparsa l’ultima foto sul profilo di Boateng. L’ultima foto che ritrae lui in compagnia della sua ex Melissa Satta. A scoprire il gesto è il giornalettismo. Secondo l’articolo pubblicato sulla testata, il gesto del calciatore è da interpretare in una volontà di cancellare i ricordi. In realtà, resta una foto della scorsa estate dove i due sono immortalati felici. Sempre tramite i social, lo scorso 21 dicembre comunicarono ai fan e al pubblico la fine della loro relazione: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”.

Boateng e Melissa Satta, l’ultimo gesto

La loro bella storia è durata 9 anni. Un bel periodo culminato poi con le nozze del 2016. Il rapporto tra i due è andato poi in crisi nel 2019, un anno fa circa. In Sardegna c’è stata una riconciliazione confermata della bella foto che li immortalava in Sardegna, al mare. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto probabilmente. A dicembre, così, l’annuncio via social ai fan di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Le storie, però, nascono e possono anche finire, anche se ci sono dei bambini.

Tuttavia, va detto che il giornalettismo ha scoperto la cancellazione della foto più recente. Restano quelle relative alla Sardegna, all’estate, alla riconciliazione, ai momenti belli.

