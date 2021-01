Benedetta Rossi racconta ai follower come la passeggiata con il marito si sia trasformata in un incubo: cosa è successo.

Gli appassionati di cucina hanno imparato a conoscere e apprezzare la cucina di Benedetta Rossi. Proprio la sua capacità di trasformare pochi e semplici ingredienti in piatti gustosi le ha permesso di guadagnare l’affetto e la stima dei telespettatori. Oggi Benedetta è una vera e propria celebrità social, seguita da migliaia di persone ogni giorno su Instagram, social nel quale parla della sua quotidianità e mostra spaccati della sua vita privata.

Ieri Benedetta ha deciso, insieme al marito, di fare una passeggiata per sfuggire alla noia e al tran tran quotidiano in casa, ma quell’escamotage si è tramutato presto in un momento di panico. A spiegare come una semplice passeggiata sia culminata con un pomeriggio da dimenticare è stata la stessa cuoca televisiva pubblicando un lungo post corredato dagli scatti di quella passeggiata su Instagram.

Benedetta Rossi, come una passeggiata si è tramutata in un incubo

Inizialmente tutto stava andando per il meglio, poi, ad un tratto alla coppia è venuto un dubbio: “il dubbio che stavamo violando regole della Zona Arancione…presi dall’ansia siamo tornati indietro”. Sulla strada del ritorno hanno controllato le regole e si sono resi conto che non stavano infrangendo nulla, dunque si sono tranquillizzati ed hanno deciso di prolungare la gita fuori porta, ma a quel punto si è verificato qualcosa che li ha costretti a tornare a casa.

Mentre camminavano, infatti, ad accompagnarli è stato un fenomeno atmosferico: “a metà percorso ha iniziato a piovere forte…insomma lo ammettiamo siamo un po’ ‘sfigati'”. La pioggia, però, non li ha fermati e la coppia ha raggiunto la spiaggia dove si è scattata qualche foto che mostra la stanchezza di quel pomeriggio particolare, ma anche un pizzico di soddisfazione.

