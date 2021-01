Belen incinta, lei pubblica un indizio? “Il nome comincia per…” FOTO

Gossip pazzo su Belen incinta. Da alcuni giorni non si parla d’altro, e la argentina non ha smentito queste belle voci sul suo conto.

‘B’ come ‘Belen’, o come ‘Bella Notizia’. Non conosciamo il significato dietro a quest’ultima lettera che accompagna l’ultimo post social di una presunta Belen incinta sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ma quel che è certo è che il tutto assume un significato di serenità, di felicità. Del resto sono questi i sentimenti che finalmente regnano in ogni giorno di vita della 36enne showgirl argentina, da quando nella sua vita è arrivato con amorosa irruenza Antonino Spinalbese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Nel corso degli ultimi giorni si rincorre il gossip sulla coppia. E si vocifera in particolare di una gravidanza, con Belen che diventerebbe per la seconda volta mamma. Lei non ha confermato la cosa. Ma neppure ha smentito. E spuntano diversi piccoli indizi che, messi tutti insieme, possono fare una prova. Una notizia del genere però non può essere svelata dall’oggi al domani. Va centellinata, lavorata, e nel frattempo la stampa scandalistica ed i giornali passano del tempo a ricamarci su.

Belen incinta, sarà vero? E lei ogni volta è più bella della precedente

Tutto questo porta ad accrescere la propria popolarità. Non che Belen ne abbia bisogno, ma tutto ciò di sicuro contribuisce a far parlare di lei. Sarà vero oppure no che diventerà ancora una volta mamma? E quella ‘B’ cosa sarà? Forse l’iniziale del nome del bimbo che verrà?

Quale che sia la verità, lei intanto si mostra ogni volta più bella su Instagram. Questa volta la vediamo con un fiore incastonato tra i capelli. Con uno sguardo che penetra lo schermo e dà sensazioni forti a chi la guarda negli occhi. Inoltre l’argentina sembra non indossare niente. Ed in neanche mezzora ecco che i ‘mi piace’ ottenuti sfiorano già quota 50mila.