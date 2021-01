Amici, Arisa choc: ecco cosa ha chiesto a Maria De Filippi

Arisa è arrivata a un livello di disperazione tale da chiedere alla Regina di Mediaset di “farla fuori”. E non è uno scherzo.

Quando è troppo e troppo. E Arisa ora non ne può veramente più. La cantante genovese e Rudy Zerbi proprio non riescono ad andare d’accordo e lei ha deciso di darci un taglio, interrompendo la collaborazione con Amici. La gocciolina che ha fatto traboccare il vaso è arrivata durante la nuova puntata del daytime del programma di Canale 5, quando i due insegnanti del talent si sono trovati per l’ennesima volta a discutere.

La convivenza impossibile tra Arisa e Rudy Zerbi

Il motivo della crisi senza ritorno? Un allievo della cantante, Raffaele, la cui esibizione ha suscitato giudizi contrastanti tra Arisa e Rudy Zerbi. A nulla sono serviti i tentativi di calmare le acque da parte della timoniera Maria De Filippi. E così, stremata, Arisa infatti si è lasciata andare a una richiesta senza precedenti: “Licenziami. Non sto scherzando. È proprio una rottura”.

A onore del vero, la cantante di Sincerità è stata più volte criticata con l’accusa di essere “troppo buona”. Ma lei ha sempre rispedito queste considerazioni al mittente e non ha la benché minima intenzione di cambiare metodo: “Io penso che ci sia un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi devi scocciare”, ha scandito coi nervi a fiori di pelle rispondendo a Rudy Zerbi. Il quale a sua volta ha picchiato duro: “La colpa non è di Raffaele. Io penso che quella di Arisa sia un’assegnazione completamente sbagliata”. Saranno le ultime parole famose?

