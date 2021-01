Albert Hera: chi è il musicista e cantante inventore dell’Epic Jazz

Alber Hera si avvicina per la prima volta al mondo della musica quando inizia a studiare clarinetto e sassofono presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Dal giorno in cui scopre il potere della propria voce, Hera diventa un bravissimo cantante jazz e contemporaneo; si specializza anche in in improvvisazione corale.

Alber Hera continua a studiare il suono, sperimentando così tanto e con così tanta passione da creare infine un nuovo genere musicale, l’Epic Jazz. Le sue masterclass a riguardo (corsi di specializzazione) sono richieste non solo in Italia, ma anche all’estero. Proprio oltreoceano infatti il musicista è chiamato “sound teller”, “narratore dei suoni”. Nel 2019 a Novara Albert Hera cura (insieme alla collega Laura Massari, guida del corpo) uno spettacolo intitolato “Sound teller & body tales”. Il musicista vuole raccontare con i suoni e con il corpo in una performance basata sull’improvvisazione artistica.