Agostina Belli choc, mamma uccisa da serial killer: riaprite il caso

Agostina Belli è tornata a parlare della mamma Margherita Dossena, che è stata uccisa circa cinquant’anni fa: il motivo

Dopo tantissimi anni Agostina Belli durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso” ha chiesto la riapertura del caso dopo che sua mamma Margherita Dossena è stata uccisa. Il tutto è avvenuto circa 50 anni fa quando la donna è stata uccisa a coltellate nella sua pensione a Milano da un serial killer: lei come altre sei donne. Così la stessa attrice italiana ha raccontato che ha scoperto tutto leggendo il giornale: “Ho letto sul Corriere della Sera di quel killer aveva ucciso sette donne circa 50 anni fa: lì ho così notato lo scatto di mia madre”. Poi ha aggiunto: “La polizia ci diceva che questo era un delitto passionale, perché il carnefice aveva usato violenza sul suo corpo. Dopo un anno di indagini ci hanno comunicato che il caso sarebbe stato archiviato”.

Leggi anche –> Renzo Arbore, la storia con Mariangela Melato: uniti fino alla morte

Agostina Belli, il racconto sul caso della mamma

Successivamente la Belli ha raccontato dettagli interessanti andando anche sul luogo dell’accaduto: “Avevano tolto i sigilli e siamo andati. Tutto al buio, la stanza era disordinata ma stranamente sul tavolo c’era un cofanetto di caramelle ancora sigillate e due bicchieri da liquore. Non le avevano portate via per farli analizzare o prendere le impronte”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Poi è andata avanti nel racconto davvero emozionante, ma allo stesso tempo crudele: “Ho continuato le indagini da sola, ho preso più detective privati e sono andata avanti per tre anni. Poi ho cominciato a ricevere delle minacce, mi hanno avvelenato il cane, rubato la macchina. Ho portato tutto alla polizia, mi hanno protetto per un po’ ma anche loro mi hanno consigliato di smettere”. E così la stessa attrice ha chiesto la riapertura del caso per capire tutti i dettagli intorno al caso della mamma uccisa: “Ho letto il giornale e ho deciso di riprendere. Io sono qui per chiedere alla Procura la riapertura delle indagini per mia madre e per le altre donne. Ci sono fratelli, mariti, che aspettano da tantissimi anni”.