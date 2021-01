Walter Veltroni, chi sono le figlie Martina e Vittoria: età, foto, carriera

Sono pochi i figli di “famosi” che riescono ad uscire dall’ombra dei loro genitori, ma Martina e Vittoria Veltroni ce l’hanno fatta.

Walter Veltroni è stato eletto sindaco di Roma per ben due volte (una nel 2001 e la seconda nel 2006). L’uomo però non è solo un politico, ma anche uno scrittore ed un regista molto conosciuto. A Berlino, nel 1973, conosce ad un festival della gioventù Flavia Pisco. I due si sposano ed hanno due figlie: Martina e Vittoria.

I due tesori del padre

C’è poco da dire: è evidente che Walter Veltroni voglia un gran bene alle figlie (tanto che, in un tentativo di deridere il politico, Affariitaliani.it in un articolo definisce la figlia maggiore “una bambocciona del padre”). Contrariamente a quello che si vuole far pensare, però, entrambe le figlie hanno scelto di allontanarsi dalla carriera del padre per “affermarsi” da sole.

Martina si è trasferita negli Stati Uniti, dove lavora come produttore televisivo. Nel 2017 è finita nel mirino della cronaca per essere una delle venti ragazze dipendenti della media-company Vice che hanno iniziato a parlare delle molestie ricevute sul lavoro. Le giovano hanno raccontato di continue richieste di sesso e commenti osceni. Martina Veltroni, in particolare, ha denunciato il suo capo Jason Mojica (che è stato licenziato dall’azienda). “Non siamo riusciti a creare un ambiente dove tutti, soprattutto le donne, possano sentirsi rispettate e in grado di lavorare bene” ha commentato Vice dopo l’accaduto.

Dopo l’accaduto Martina non ha più parlato con i giornalisti ed ha reso privato il suo account Instagram.

Vittoria Veltroni, invece, si è specializzata nel mondo della moda. “Amo molto la moda italiana ma apprezzo anche la moda americana” ha detto quando, nel 2014, è arrivata terza tra coloro che hanno sfilato per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda.

Emozionata, la ragazza ha aggiunto che è sempre stata sostenuta ed incoraggiata dalla sua famiglia.