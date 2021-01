Teo Mammucari querela per diffamazione il fratello Alfredo: cosa è successo

Teo Mammucari avrebbe avuto degli screzi con il fratello maggiore Alfredo. Di mezzo ci sarebbe anche una querela. Scopriamo i dettagli.

Tutti noi conosciamo Teo Mammucari come conduttore televisivo. L’uomo è un ex animatore turistico che è riuscito a farsi una carriera sul piccolo schermo, diventando il volto di alcuni programmi Mediaset.

Il conduttore avrebbe querelato suo fratello. Scopriamo perché e cosa è successo tra i due.

Teo Mammucari: cosa è successo con suo fratello

La causa sarebbe un affare di famiglia. A far scattare la scintilla sarebbero stati due video pubblicati sul canale Youtube di Alfredo. L’uomo si sarebbe fatto scappare dei dettagli di troppo sul fratello e sui loro rapporti familiari.

I due video in questione risalirebbero al 28 settembre 2018 e il 6 gennaio 2019. In essi, si sarebbero mosse delle accuse legate al presunto distacco del conduttore al suo nucleo familiare. Questi due episodi non sono di certo passati inosservati, tanto da finire in tribunale a causa della denuncia di Mammucari verso il fratello maggiore.

La denuncia per diffamazione è stata trattata dal pm Corucci che aveva avanzato al gip del tribunale una richiesta di emissione di decreto penale di condanna. In breve, il pm aveva chiesto che venisse applicata solo la pena pecuniaria che avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai mille euro.

Alfredo e il suo legale si erano opposti al pagamento, decidendo di affrontare il processo. C’è però un colpo di scena nella vicenda. La parte offesa ha presentato al giudice monocratico Alessandro Dal Torrione una remissione di querela. La vicenda è stata quindi archiviata e sembra che la tensione tra i due fratelli sia scomparsa.