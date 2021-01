Teo Mammucari, chi è la figlia Julia: l’ha avuta con l’ex velina Thais

Conosciamo meglio la storia della figlia di Teo Mammucari, Julia, che è nata dalla relazione con l’ex velina Thais

Teo Mammucari è stato legato sentimentalmente all’ex velina bionda di Striscia la Notizia, Thais Souza Wiggers. Il loro rapporto si è rotto già anni fa, ma in passato lo stesso presentatore aveva svelato dopo l’addio della coppia: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerà per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei”. Poi ha aggiunto: “Dico solo che è finita una storia bellissima, macchiata da certe sue dichiarazioni. Spero solo che lei sia serena e che con il tempo capisca davvero quanto l’ho amata”. Per tre anni hanno fatto coppia fissa prima dell’addio definitivo nel 2010 dopo due anni dalla nascita della loro figlia Julia.

Teo Mammucari, le curiosità sulla figlia Julia

Dalla loro relazione è nata nel 2008 anche la piccola Julia, a volte anche fotografata insieme all’ex velina sul suo profilo Instagram. Cresce a vista d’occhio e per molti assomiglia molto alla bellezza della mamma di origine brasiliana. I tratti sono molto simili ed è molto legata al papà uscendo per qualche ora di relax.