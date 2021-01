Teo Mammucari è stato legato sentimentalmente all’ex velina bionda di Striscia la Notizia Thais: ecco perché si sono lasciati

Un incontro decisivo avvenuto tantissimi anni fa tra il conduttore Teo Mammucari e la modella brasiliana, ex velina di Striscia la Notizia, Thais Wiggers, che ha ballato sul bancone del tg satirico di Ricci insieme a Melissa Satta. Poi è rimasta incinta di Julia, la loro figlia nata nel 2008, venendo sostituita da Veridiana Mallmann. Un rapporto vero che è ormai finito da tantissimo tempo, precisamente nel 2010, a due anni dalla nascita della piccola Julia. Lo stesso conduttore ha svelato tutta la sua emozione nonostante la rottura: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerà per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei. Una storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”.

Teo Mammucari, l’amore condiviso con Thais per Julia

Il loro rapporto è buono nonostante la rottura condividendo l’amore per Julia, nata dal loro amore e che assomiglia molto alla mamma come se fosse una piccola modella. Durante una puntata di Tu si que vales lo stesso Mammucari in maniera ironica aveva svelato ai diversi brasiliani presenti in scena: “Voi avete fatto un viaggio dal Brasile e avete avuto questo successo. Io ho fatto un viaggio in Brasile e pago il mantenimento”.