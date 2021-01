Il suocero di Lino Guanciale è il senatore Pietro Liuzzi: il loro rapporto

Lino Guanciale, il rapporto con il suocere Pietro Liuzzi: lui è un ex senatore di Forza Italia molto affezionato alla figlia Antonella.

Lino Guanciale è uno degli attori italiani più amati dal pubblico, e la sua carriera sembra essere diventata irraggiungibile negli ultimi cinque anni. L’attore è però sempre rimasto molto riservato per quanto riguarda la vita privata: la scorsa estate ha sposato Antonella Liuzzi, e il matrimonio si è scoperto solo a celebrazioni terminate.

Lino Guanciale e la famiglia di Antonella: il rapporto con il suocero Pietro Liuzzi

Antonella Liuzzi non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, e oggi lavora come docente all’Università Bocconi di Milano. La donna non si è mai spostata da Roma, città dove ha conosciuto Lino e dove ha trascorso un’infanzia spensierata e felice. La donna è infatti figlia dell’ex senatore Pietro Liuzzi. Liuzzi padre è un ex affiliato del partito Forza Italia, ed è stato anche sindaco di Noci per due mandati.

Che cosa pensi Lino della carriera del suocero non è mai stato reso pubblico. La relazione con Antonella sembra proseguire a gonfie vele nonostante i gossip, per cui è facile immaginare che il rapporto tra le rispettive famiglie sia sereno. La Liuzzi oggi insegna all’università Bocconi di Roma, stessa università dove si è laureata due volte e ha ottenuto un master.