Stasera in tv – Mina Settembre: la serie tv in prima serata, oggi 24 gennaio

Mina Settembre, serie tv in prima visione su Rai1, andrà in onda oggi, 24 settembre in prima serata: trama, cast e anticipazioni

La nuova serie tv intitolata Mina Settembre andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 21.20 con i due nuovi episodi intitolati rispettivamente Onora il padre e Andare avanti. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie diretta da Tiziana Aristarco e basata sui racconti di Maurizio de Giovanni.

Mina settembre, trama

“Mi chiamo Mina Settembre, vivo a Napoli e sono un’assistente sociale. Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia.”

Gelsomina Settembre, soprannominata Mina, è un’assistente sociale e si trova costretta a tornare a vivere con la madre a causa della separazione con il marito, Claudio De Carolis, un magistrato. Solare e altruista, Mina inizia presto a soccorrere tutti coloro che le chiedono supporto nel consultorio in cui opera e intessere amicizie che l’aiuteranno in questa missione, come quella con il ginecologo Domenico Gammardella e il portinaio Rudy Trapanese.

Episodio 5, Onore il padre

si avvicina Il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre si avvicina portando Mina a essere molto nervosa. Sua madre Olga le comunica inoltre di non voler partecipare alla funzione, e questo non fa altro che alimentare la preoccupazione dell’assistente sociale. Parallelamente, Mina porta avanti le sue indagini su quella che pensa essere l’ex amante del padre e su Max, il fidanzato della sua amica Titti, che ritiene autore di una truffa compiuta ai danni di una ragazza madre.

Cast completo:

Serena Rossi (Mina Settembre);

Giuseppe Zeno (Domenico Gammardella);

Giorgio Pasotti (Claudio De Carolis);

Valentina D’Agostino (Titti Ferrari D’Aragone);

Christiane Filangieri (Irene);

Nando Paone (Rudy Trapanese);

Marina Confalone (Olga);

Massimo Wertmüller (generale);

Rosalia Porcaro (Rosaria);

Ruben Rigillo (Vittorio Settembre);

Susy Del Giudice (Sonia / Nunzia);

Francesco Di Napoli (Gianluca);

Davide Devenuto (Paolo);

Michele Rosiello (Giordano);

Primo Reggiani (Max);

Lorena Cacciatore (Giada);

Kiara Tomaselli (Piera);

Maria Vera Ratti (Nanninella Capasso);

Antonio Buonanno (Salvatore Ausiello);

Mimmo Esposito (professor Brunelli);

Claudia Ruffo (Lucia Improta);

Salvatore Striano (Pasquale Coppola);

Peppe Lanzetta (Michele Coppola);

Daria D’Antonio (Concetta Ammaturo);

Angelo Caianiello (Thomas Crastone);

Bianca Maria D’Amato;

Miloud Mourad Benamara (Ahmed Bassir);

Martina Attanasio.

