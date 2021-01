Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 24 gennaio

A Live – Non è la D’Urso ospiti e sferati d’eccezione: qualche anticipazione su cosa accadrà oggi, 24 gennaio, durante lo show di Canale 5

La trasmissione Live – Non è la D’Urso, condotta dalla sua immancabile e iconica conduttrice, spazierà stasera dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti nuovi ospiti. Barbara D’Urso porterà nel suo programma il parere di esperti accreditati, sempre per tenere aggiornati i telespettatori sull’andamento dell’epidemia, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Lo show di Canale 5 inizierà alle ore 21.20. Scopriamo insieme le anticipazioni trapelate riguardo la messa in onda di stasera.

Live – Non è la D’Urso, cosa accadrà stasera in televisione

Come spesso accade quanto si tratta di Live, qualcosa su cosa accadrà viene rivelato tramite i social e in finale di Pomeriggio 5 o Domenica Live, mentre altro viene tenuto rigorosamente segreto.

Lo show sta pian piano tornando alla normalità e questo si nota facilmente dal ritorno ad alcune vecchie abitudini di gossip e al limitarsi sempre di più dello spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza economico – sanitaria. Tuttavia l’argomento epidemia verrà affrontato anche oggi con eminenti esperti e reportage dedicati. Gli ospiti di oggi

Il programma di Barbara D’Urso torna oggi sul caso Zenga. A raccontare l’accaduto saranno due dei diretti, ossia Jacopo e Nicolò Zenga.

La vicenda ha avuto inizio proprio dalle parole di quest’ultimo che in una recente intervista aveva dichiarato:

”In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio padre. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante… Di me e di Andrea, delle nostre passioni e delle nostre paure, non sa nulla […]

Io credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento negativo: io sarò il suo contrario”.

A seguire nel salotto di Live Non è la d’Urso siederanno anche Alessandro Mussolini e Federico Fashion Style, accompagnato da sua madre, il quale affronterà un faccia a faccia con le sfere.

