Serena Dandini è figlia del conte Francesco Lorenzo Dandini De Sylva, discendente da un’antica famiglia della nobiltà romana, e di Silvia Vaccari. Ecco tutto quel che c’è da sapere su suo padre.

L’identikit di Francesco Lorenzo Dandini De Sylva

Serena Dandini non parla molto spesso del suo passato da “contessina”, ma tempo fa ha ricordato che “era un mondo di signorine dabbene, di calzini bianchi, di buone maniere. Un background di un certo livello… Però, ero la più piccola ed ero sfuggita di mano, e per fortuna per la mia crescita mentale, mio padre è un meraviglioso personaggio che si è mangiato tutto e mi ha lasciato in eredità il sense of humor!”.

Di sicuro Serena Dandini è stata una ragazza ribelle. A 14 anni, nel ’68, in piena contestazione giovanile, si tirava su “le gonne per fare la minigonna di nascosto dai suoi”: “Avevo pure molti libri in tasca, per dimostrare di essere intelligente. Temevo che, andando al Piper in mini, perdessi l’allure da intellettuale”. Nel noto locale romano “cercavo di imbucarmi la sera, perché i minorenni entravano solo il pomeriggio. Il mondo dei miei era fatto di buffet, controbuffet, lì era un altro universo, c’era voglia di apertura. Ed erano tempi in cui, per scoprire un dettaglio sui Rolling Stones dovevi cercare una rivista inglese consumata. Io ero rollingstoniana, ovviamente, però fidanzata con un beatlesiano”.

Serena Dandini ha anche avuto trascorsi da hippie: “A un certo punto, ero andata a vivere in campagna. Non mi sono fatta mancare nessuna esperienza della mia generazione: galline, cavalli, cani, senza luce, solo candele e gruppi elettrogeni”. Altro che noblesse oblige…

