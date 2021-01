Serena Dandini, chi è il marito Lele Marchitelli: è un grande musicista

Lele Marchitelli, marito della conduttrice Serena Dandini, è un raffinato compositore e musicista italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Lele Marchitelli è un apprezzato compositore e bassista italiano che dal 1993 è sentimentalmente legato alla nota conduttrice e scrittrice Serena Dandini. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Lele Marchitelli

Lele – all’anagrafe Daniele – Marchitelli è nato a Roma il 12 gennaio 1955. Dagli anni novanta è autore delle musiche di programmi comici come Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano e Stati generali. Scrive inoltre le musiche delle canzoni interpretate da Corrado Guzzanti e da altri umoristi. Grazie a lui e alla sua band sono stati invitati e sono apparsi per la prima volta nella televisione italiana artisti di statura internazionale come Nirvana, Elvis Costello e Youssou N’Dour. Sempre per la televisione è Lele Marchitelli è stato autore di colonne sonore per Sciuscià e per vari documentari e spot pubblicitari.

In ambito cinematografico Lele Marchitelli ha collaborato come autore di colonne sonore per film di importanti registi quali Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Cinzia TH Torrini, Riccardo Milani, Carlo Verdone e Paolo Sorrentino. Dal 2001 fino al 2006 è stato anche Direttore del Teatro Ambra Jovinelli di Roma. E nel 2020 è entrato a far parte dell’Oscar Academy Award.

Tra i riconoscimenti avuti in carriera da Lele Marchitelli per la migliore colonna sonora, ricordiamo le candidature al David di Donatello nel 2008 per Piano Solo e nel 2014 per La Grande Bellezza, per cui è stato anche candidato al Globo D’Oro.

Per quanto riguarda la vita privata, come accennato, dal 1993 è il compagno della conduttrice televisiva e scrittrice Serena Dandini, con cui forma una coppia molto felice e affiatata, tra le più longeve del mondo dello spettacolo.

