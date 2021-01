L’orribile delitto dell’orco: ecco come ha ucciso l’ex partner e 2 bambini

By

Jordan Monaghan, 29 anni, è accusato di triplice omicidio: oltre all’ex partner ha ucciso un bimbo di sole 3 settimane, Ruby Monaghan, il giorno di Capodanno del 2013 e Logan Monaghan, di quasi due anni di età, otto mesi dopo.

Jordan Monaghan, 29 anni, di Blackburn, nella contea inglese del Lancashire, è stato accusato di tre omicidi. Avrebbe ucciso con spietata efferatezza due bambini e la sua ex partner, e tentato di assassinarne un altro in due diverse occasioni. L’imputato è apparso questa mattina alla Corte dei magistrati di Preston, con indosso una maglietta grigia e il volto coperto da una mascherina. Il presunto killer ha parlato solo per confermare il suo nome e indirizzo al tribunale, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

La terribile morte dei due bambini nelle grinfie del mostro

Jordan Monaghan è accusato di aver ucciso Ruby Monaghan, un bimbo di appena tre settimane, il 1° gennaio 2013, e Logan Monaghan, di 21 mesi, il 17 agosto dello stesso quanto, secondo quanto riferiscono fonti locali, tra cui Lancashire Live. Deve inoltre rispondere di due capi di imputazione per aver tentato di uccidere un altro bambino nell’autunno del 2016, con l’aggravante della crudeltà contro un minore: avrebbe cercato di soffocarlo con le sue mani. Come se non bastasse, Monaghan è anche accusato di aver ucciso il piccolo Evie Adams il 27 ottobre 2019.

L’imputato non ha ancora presentato alcuna eccezione formale a nessuna delle accuse. Intanto il suo avvocato difensore ha dichiarato dinanzi alla Corte: “Tutte queste accuse sono state fermamente negate dal mio assistito”. Monaghan apparirà alla Preston Crown Court il prossimo giovedì 21 gennaio: in quell’occasione sarà fissata una data per l’inizio del processo a suo carico.

