Oroscopo della settimana dal 25 al 31 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

La quinta settimana del nuovo anno è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 25 al 31 Gennaio 2021.

Una nuova settimana, l’ultima del mese, è finalmente alle porte. Gennaio sta per giungere al termine e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno gli astri. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 25 a domenica 31 Gennaio 2021.

Quinta settimana di Gennaio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana sarà per voi decisamente faticosa, ma senza dubbio promettente. È il momento di rimboccarsi le maniche e adoperarsi per avvicinarsi sempre di più ai vostri obbiettivi. Cercate di non procrastinare troppo e di riuscire a trovare anche del tempo da dedicare a voi stessi e alle persone a voi più care.

Toro. Durante i prossimi 7 giorni, la decisione e la risolutezza saranno i vostri migliori amici. È arrivato per voi il momento di affrontare tutte le situazioni più tediose e di chiudere definitivamente con le parti dolorose del vostro passato. Rimboccatevi le maniche e date il 100%, presto potrete cogliere i frutti del vostro impegno.

Gemelli. Siete finalmente pronti ad intraprendere nuove strade senza timore. Fidarsi del proprio istinto sarà la chiave assoluta del vostro successo. Non abbiate paura di dimostrare al mondo di che pasta siete fatti. Le stelle saranno dalla vostra parte, perciò levate il freno a mano e buttatevi a capofitto.

Cancro. Durante la prossima settimana avrete qualche difficoltà a carburare, soprattutto per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Un consiglio vincente potrebbe rivelarsi quello di non forzare troppo le cose. A tempo debito riuscirete a raggiungere tutti i vostri obiettivi, perciò abbandonate la fretta ed aprite le porte ad un po’ di pazienza.

Leone. La prossima settimana sarà per voi completamente all’insegna del relax. Cielo sereno ed armonia terranno alto il vostro umore e vi aiuteranno a compiere le scelte giuste. Attenzione però alle distrazioni, ed in particolar modo ai ritardi. Potreste perdere clamorosamente un’occasione importante.

Vergine. La settimana in arrivo potrebbe avere in serbo per voi qualche difficoltà. Molto probabilmente alcuni impegni vi terranno occupati per la maggior parte del tempo. Il consiglio migliore è senza dubbio quello di non strafare e di provare a lasciare un po’ di spazio anche allo svago ed alle proprie passioni.

Bilancia. È arrivato per voi il momento di riorganizzare per bene i pensieri e le idee. Recentemente qualche questione tediosa vi ha tenuti un po’ sulle spine, ed è giunta l’ora di sbarazzarsene una volta per tutte. Una carta vincente potrebbe essere quella di rimanere accanto ai vostri cari, sapranno consigliarvi il meglio.

Scorpione. La settimana prossima potrebbe risultare ai vostri occhi un po’ piatta. Il consiglio migliore è quello di approfittare dei momenti di noia per organizzare i prossimi eventi. Qualche imprevisto vi scombussolerà i piani, ma non temete, riuscirete in breve tempo ad escogitare una soluzione efficace.

Sagittario. Cielo sereno per voi durante il corso della prossima settimana. Via libera per quel che riguarda l’amore ed il lavoro. Cercate di sciogliervi il più possibile e di non rimandare niente ai giorni successivi, potreste pentirvene in seguito.

Capricorno. È arrivato per voi il momento di riparare le amicizie perdute. I tempi saranno maturi durante il corso della prossima settimana per i chiarimenti ed il confronto. Non abbiate paura di dire tutto ciò che pensate davvero. Cercate però di pesare bene le parole da utilizzare, potreste finire con il ferire involontariamente qualcuno.

Aquario. I prossimi giorni saranno decisamente frenetici per voi. Via libera per quel che riguarda gli affari e le scommesse. Procederà tutto a gonfie vele, dunque approfittatene per chiudere trattative importanti e trarne il massimo vantaggio possibile.

Pesci. La prossima settimana potrebbe risultare un po’ turbolenta ai vostri occhi. Ripartire da zero e cavarsela soltanto con le proprie forze è un’avventura che vi ha decisamente sfiancato più del dovuto. Il consiglio migliore è dunque quello di dedicare i prossimi giorni interamente al riposo ed al relax.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.