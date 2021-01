Mario Ermito e Giacomo Urtis sono una coppia? Ecco la verità

Nei giorni scorsi Francesca Cipriani ha sganciato la bomba parlando di un presunto flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis…

Lui, lei, l’altro. Tra Mario Ermito e Giacomo Urtis s’è infilata qualche giorno fa Francesca Cipriani. I due ex concorrenti del Grande Fratello, secondo la conduttrice de La pupa e il secchione, sarebbero una coppia. Ma Ermito ha prontamente smentito le indiscrezioni, con tanto di diffida…

Il chiarimento sul presunto flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis

“Non mi è piaciuto quello che ha detto Francesca Cipriani – ha tuonato Mario Ermito reduce dall’avventura gieffina durante un’ospitata a Live Non è la D’Urso -. Stamani mi sono svegliato con questa notizia falsa, è stata una sua dichiarazione presa da un’intervista in radio. Se l’ho diffidata? Sì”. Insomma, non l’ha presa affatto bene.

Vero è che l’attore pugliese e Giacomo Urtis, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, hanno legato tantissimo. Al punto che più d’uno si è domandato con un po’ di malizia se la loro fosse solo una bella e complice amicizia. Dopo il ritorno al mondo reale, però, entrambi sarebbero tornati alla loro vita e la cosa sarebbe finita lì. Altro che flirt…

A confermarlo è lo stesso Giacomo Urtis che, sempre a Live Non è la D’Urso, ha addirittura dichiarato: “Mario mi ha deluso. E’ sparito subito dopo il programma. Progetti e tante altre cose tutto finito”. Quindi Ermito ha chiarito una volta per tutte: “Io in Giacomo ho trovato un amico, all’interno della casa abbiamo instaurato questo bellissimo rapporto”. Ma, almeno per il momento, nulla di più.

