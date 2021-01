Scambia i fuochi d’artificio per caramelle e li mangia: ustioni gravissime

By

Una madre si è ustionata chimicamente la bocca dopo aver mangiato una manciata di mini fuochi d’artificio, scambiandoli per dolcetti.

Lisa Boothroyd, una mamma originaria di Rugby, in Warwickshire, ha raccontato la sua pessima esperienza. La donna ha masticato per errore una manciata di fuochi d’artificio, che sono esplosi nella sua bocca, ustionandole labbra e gengive e rompendole un dente. Credeva fossero caramelle, e ha così tranquillamente mangiato quelli che in realtà erano veri e propri mini petardi. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Leggi anche->Mamma suicida, 26enne licenziata si lancia da cavalcavia col bimbo FOTO

La mamma di 48 anni ha raccontato di aver trovato l’allegra scatola multicolore di Fun Snaps tra i dolciumi di Costcutter, proprio mentre stava comprando degli snack da sgranocchiare per lei e i suoi vicini. Nel momento esatto in cui ha però tentato di ingerirne una manciata, si è resa conto che non si trattava di affatto di caramelle. I mini fuochi hanno subito iniziato a scoppiettare, ustionando così la povera Lisa, la quale ha pagato caro il prezzo della sua piccola distrazione.

Leggi anche->Gaffe Bolsonaro | prende in braccio nano scambiato per bimbo | VIDEO

I fuochi sono esplosi nella bocca di Lisa, che ha cominciato, quasi istantaneamente, ad avvertire un lancinante dolore, inizialmente ingiustificato. Le sue labbra e le sue gengive sono rimaste ustionate, ha raccontato la donna. Le mini esplosioni le hanno anche causato la rottura di un dente. I medici hanno prescritto a Lisa forti antidolorifici nei giorni successivi al piccolo incidente, che l’hanno aiutata a combattere l’intenso dolore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Madre mangia per sbaglio una manciata di fuochi d’artificio: il racconto di Lisa Boothroyd

La 47enne Lisa Boothroyd ha mangiato alcuni mini fuochi d’artificio, scambiandoli per caramelle. La donna ha raccontato la sua pessima esperienza. Per intere giornate non è riuscita a dormire, parlare, e nemmeno mangiare. A distanza di un mese dall’incidente, le sue ustioni sono del tutto guarite, e l’unico problema di Lisa è rimasto il dente incrinato. “Continuo a pensare a quello che sarebbe potuto succedere se li avessi dati ad un bambino.” ha dichiarato la donna. “Avrebbero potuto fargli saltare la bocca”.