Lino Guanciale, chi è la moglie Antonella Liuzzi: fa l’insegnante

Lino Guanciale, la moglie Antonella Liuzzi è una docente universitaria: ecco perché la donna non si è mai spostata da Roma.

Lino Guanciale è uno degli attori italiani più amati dal pubblico, e la sua carriera sembra essere diventata irraggiungibile negli ultimi cinque anni. Ecco cosa sappiamo sulla storia d’amore con Antonella Liuzzi, quella che sembra essere la donna della sua vita.

Antonella Liuzzi: carriera e vita privata

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati in segreto il 18 luglio dell’anno scorso presso il Palazzo del Campidoglio, al Municipio di Roma. La cerimonia è stata sobria e festeggiata tra pochi amici intimi. Antonella, infatti, non ama le luci dei riflettori e mantiene la sua vita e la sua relazione con Lino il più privata possibile.

Antonella Liuzzi non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, e oggi lavora come docente all’Università Bocconi di Milano. La donna non si è mai spostata da Roma, città dove ha conosciuto Lino, e oggi insegna nella stessa università in cui si è laureata in Economia per l’Arte, la Cultura e la Comunicazione. Sempre alla Bocconi la Liuzzi ha conseguito la Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l’Impresa presso e un Master in HR Specialist. Oltre a numerose attività che svolge presso e per la Bocconi, Antonella è socia e presidente del consiglio di amministrazione di “GreenBlu”, una società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture alberghiere.