Joe Bastianich, chi è la sorella Tanya: età, foto, carriera, vita privata. Donna d’affari e autrice di libri. Figlia di una chef di origini italiane. Scopriamo di più sulla sua professione e sulla sua vita.





Classe 1972, Tanya è originaria degli Stati Uniti ma ama moltissimo il nostro Paese. La sorella dello chef Bastianich è anche attiva nel mondo della ristorazione. Approfondiamo i particolari legati alla sua via e al suo lavoro.

Joe Bastianich, chi è la sorella Tanya: scopriamo di più sulla sua carriera professionale e sulla sua vita privata

Tanya Bastianich è nata nel 1972, negli Stati Uniti, precisamente a New York, nel Queens. Nata da Lidia, una chef di origini italiane, inizia fin da piccolissima ad apprezzare la cultura e l’arte del nostro Paese. Nel suo percorso di studi, consegue un Bachelor of Arts in storia dell’arte alla Georgetown University, studia il Rinascimento italiano e ottiene un master alla Syracuse University e un dottorato alla Oxford University nel 2000. Ha vissuto nel nostro Paese, dove ha anche insegnato agli studenti americani.

Tanya è produttrice esecutiva di Tavola Productions ma è anche attiva nell’ambito della ristorazione. Con la madre Lidia infatti è comproprietaria di due ristoranti: Felidia e Lidia’s Kansas City. Dal 2019 gestisce assieme a suo fratello Joe altri ristoranti, tra cui Babbo, Pizzeria Mozza, Del Posto e Chi Spacca. Tanya è inoltre membro di una organizzazione filantropica di donne leader nel settore del cibo e delle bevande.

Assieme alla madre Lidia ha inoltre pubblicato alcuni libri di ricette, divenuti dei best seller negli Stati Uniti e tra i quali ricordiamo Lidia’s Italy, Lidia’s Celebrate Like Italian, Lidia’s Italy in America, Lidia’s Commonsense Italian Cooking. Con suo fratello Joe, ha invece scritto nel 2014 Healthy Pasta.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Tanya è spostata con Corrado Manuali. La sorella di Bastianich ha conosciuto suo marito a New York. Dal loro amore sono nati due figli, Lorenzo e Julia. Tanya vive oggi con la sua famiglia nella sua città d’origine.