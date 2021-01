Franco Nero, la storia incredibile con Vanessa Redgrave: sposati nel 2006

Franco Nero e Vanessa Redgrave sono diventati molti noti al pubblico per la loro grande storia d’amore. Scopriamo di più.

La passione tra i due sboccia sul seti britannico di “Camelot“. La Redgrave interpretava la regina e lui il cavaliere. Il loro amore si distingue dalle classiche storie fra attori che finiscono quasi subito.

La loro è una delle storie più seguite e apprezzate di sempre. Due vite che iniziano molto distanti ma che sono destinate a unirsi.

Franco Nero, il suo grande amore per Vanessa Redgrave

La Redgrave è nata nel 1937 a Londra. Suo padre era un attore, figlio della star del cinema muto Roy Redgrave e dell’attrice Margareth Scudmore. Sua madre era invece l’attrice Rachel Kempson. Alla sua nascita è già circondata da grandi artisti e ben presto anche lei si innamorerà di quest’arte.

Nero nasce invece quattro anni dopo di lei, in una situazione familiare completamente diverse. Nella sua famiglia non ci sono attori e cresce in una piccola città. Gli anni passano e la donna prosegue gli studi prima alla Central School of Music and Dance di Londra e poi all’Actors Studio. Nel frattempo, Nero lascia la facoltà di Economia e Commercio e inizia a frequentare i corsi del Piccolo di Milano.

Il loro primo incontro sul set avrebbe fatto presagire una storia completamente diversa. In un’intervista, Nero ha raccontato: “Ho visto arrivare questa donna co i jeans bucati, struccata, con gli occhiali e ho chiesto al regista: ‘sei sicuro di aver fatto la scelta giusta‘?”

Ai tempi la Redgrave era sposata con Tony Richardson, ma la relazione era alla deriva e l’uomo la lascerà per Jeanne Moreau. Nel frattempo, la Redgrave e Nero diventano legatissimi. Sono insieme al Festival di Cannes (1967) e alla cerimonia degli Oscar (1969). I due avranno anche un figlio: Carlo, ma nel 1969 il loro amore finisce. La loro vita professionale prosegue e per anni non si incontrano più. I fan vengono piacevolmente sorpresi dalla scoperta del loro matrimonio segreto nel 2006, 50 anni dopo il loro primo incontro. Ad oggi, la loro vita si alterna tra Roma e Londra.