Franco Nero, chi è la moglie Vanessa Redgrave: età, foto, carriera

Vanessa Redgrave, tutto quello che sappiamo sulla ex moglie di Franco Nero: una carriera di successo e una vita sentimentale tormentata.

Vanessa Redgrave è nata il 30 gennaio del 1937 a Londra. Il suo destino era chiaro fin da subito: il nonno, Ray Redgrave, era infatti uno dei più famosi attori di film muti australiani. Il padre e la madre, Michael Redgrave e Rachel Kempson, erano entrambi attori e membri dell’Old Vic Theatre.

Vanessa Redgrave: vita privata e carriera

La grande passione di Vanessa non era però il teatro, bensì la danza. La donna studiò presso la Ballet Rambert School per otto anni, ma purtroppo non potè seguite la carriera da ballerina per via della suo fisico “troppo alto”. All’età di sedicenni decise allora di seguire le orme dei genitori e del suo idolo Audrey Hepburn e diventare un’attrice. Inizialmente il percorso sembrava non essere facilissimo, ma con tempo e determinazione Vanessa imparò a farsi amare da tutti.

Nel 1954 si iscrisse alla Central School of Speech and Drama, dove si diplomò nel 1957 vincendo il premio Sybil Thorndike. Il debutto a teatro avvenne nel 1958 nella pièce “A touch of sun”, dove recitò a fianco del padre. Nello stesso anno, sempre a fianco del padre, debutta anche al cinema con il film “Behind the mask”. Vanessa però preferì dedicarsi a tempo pieno al teatro, ragione per la quale abbandonò il mondo cinematografico per otto lunghi anni.

Nel 1962 Vanessa sposò il regista Tony Richardson, al quale darà due figli, Joely e Natasha, destinati entrambi a divenire attori. Lo stesso anno del suo matrimonio l’attrice divenne una delle prime celebrità a visitare Cuba, facendo sorgere il pettegolezzo di una presunta relazione con Fidel Castro. La relazione con Tony finì quando lui conobbe Jeanne Moreau, e si innamorò di lei abbandonando la famiglia. Sul set del film “Camelot” Vanessa conobbe Franco Nero, con il quale iniziò una forte storia d’amore da cui nacque il figlio Carlo. Ma anche la relazione con Franco finì, quando l’uomo decise di tornare insieme a Nathalie Delon.