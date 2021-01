Il dramma del cantante Christian: “Ho pensato al suicidio”

Christian, noto anche come lo Julio Iglesias italiano, racconta gli anni più difficili della sua vita: “Non riuscivo più a cantare e volevo farla finita”. Ecco come ne è uscito.

Il nome di Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, palermitano classe 1947, suonerà probabilmente sconosciuto ai lettori più giovani. Eppure c’è stato un tempo in cui il cantante era talmente famoso e popolare da meritarsi l’appellativo di “Julio Iglesias italiano”. Perché a un certo punto è uscito di scena?

Il periodo buio di Christian

Christian è stato la più importante voce romantica degli anni Ottanta, coi suoi brani sdolcinati e sentimentali, il timbro caldo e lo sguardo profondo, da seduttore. La sua lunga carriera, con ben sei apparizioni al Festival di Sanremo, e il chiacchieratissimo matrimonio con Dora Moroni, storica valletta di Corrado, ne avevano fatto una sorta di icona pop. Ma dopo 10 anni di matrimonio e la separazione (tra mille polemiche e accuse), Christian è sparito per stare vicino al figlio Alfredo.

“Finalmente sono uscito da un periodo di crisi, due anni fa sono caduto in depressione, nel giro di pochi mesi sono dimagrito, passando da 80 a 65 kg. Soprattutto, non avevo più voglia di cantare – ha raccontato Christian in una recente intervista -. Ho interrotto una tournée, avevo paura a salire sul palco”. La causa? “Tre anni fa Dora Moroni, mia ex moglie, regala a nostro figlio Alfredo una vacanza come premio per la maturità. Vado a trovarlo prima che parta e mi abbraccia in modo strano, non capisco. Poi non lo sento più per dieci giorni”. La mazzata è arrivata in una successiva telefonata: “’Papà, siediti. Volevo annunciarti che mi sono sposato’. Penso a uno scherzo, ma capisco che è serio. E mi sento morire”.

Christian ha reagito “male, malissimo. Temevo fosse un’esperienza assurda e mi sono lasciato andare”. Ma ne è uscito “grazie a lui. Alfredo un giorno mi telefona: ‘Papà, devi reagire. Devi tornare a cantare, per me e per tua nipote’. Al momento penso alla figlia di mia sorella. Poi mi incuriosisco: ‘Scusa, quale nipote?’. ‘Mia figlia! Presto diventerai nonno'”.

Oggi Christian è single. “Dopo la separazione da Dora ho dovuto scegliere: o il lavoro o il figlio. E ho preferito stare vicino ad Alfredo, anche a costo di rifiutare concerti e dischi. Lo adoro, per lui darei la vita”. Anni addietro aveva anche ricevuto proposte per un reality: “L’Isola dei famosi del 2005. Avrei accettato, se mi avessero lasciato la pastiglia della pressione e un Tavor per dormire. Ma era un periodo difficile, è stato meglio non andarci”.

Il periodo buio di Christian inizia nel 1997, anno della separazione dalla moglie e di terribili accuse. “Dora non l’ho mai offesa né toccata – giura il cantante -. Un giornale ha avuto il coraggio di dire che la tradivo con una suora e un filippino, proprio davanti a lei. Hanno cercato di distruggermi e io ho sofferto soprattutto per nostro figlio che doveva sopportare queste dicerie”. Poi il figlio è stato affidato alla madre. “Mi hanno tolto tutto, sono stato male. Ho pensato anche di farla finita. Per stare vicino a lui mi sono allontanato dal mio lavoro pur di andare a Ravenna ogni week end a trovarlo. Quando è partito per gli Usa e si è sposato a mia insaputa, infine, sono caduto in depressione”.