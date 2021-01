Domenica In, Franco Nero gela Mara Venier: “Mi sento aggredito”. La conduttrice televisiva ha intervistato l’attore nel corso della puntata di questo pomeriggio del programma di Rai 1.





Franco Nero, ospite della trasmissione, ha più volte messo in imbarazzo Mara con le sue affermazioni. Ecco che cosa è successo nel corso dell’intervista e come sono andate le cose tra di loro.

Domenica In, Franco Nero imbarazza Mara Venier con le sue affermazioni: “Mi sento aggredito”

Anche la puntata di questo pomeriggio del programma televisivo di Rai 1 ha regalato ai suoi telespettatori alcuni momenti di divertimento e spensieratezza. Mara Venier ha oggi ospitato, nel suo salotto televisivo, alcuni esperti per approfondire il tema della pandemia mondiale a causa del Coronavirus, ma ha anche dato spazio a ospiti del mondo del cinema e della televisione. Tra questi, è stato intervistato dalla conduttrice l’attore Franco Nero.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Franco Nero, la storia incredibile con Vanessa Redgrave: sposati nel 2006

Nero ha messo da subito in evidenza la sua estrema riservatezza, sottolineando il fatto di non amare fare interviste. La sua dichiarazione però ha ben presto gelato Mara. “Quando mi fanno le interviste, mi sento aggredito”, ha affermato infatti l’attore, proseguendo ancora: “Non mi piace rispondere”. Percepibile è stato a quel punto l’imbarazzo della Venier, che ha ad ogni modo tentato di far sentire a proprio agio l’attore ricordandogli le loro chiacchierate durante le loro frequentazioni private.

Potrebbe interessarti anche –> Franco Nero, la storia con Mauricia Mena e la nascita del figlio Franquito



Leggi anche –> Franco Nero, chi è il figlio Carlo Gabriel: età, carriera nel cinema, vita privata

L’intervista non è stata semplice per la conduttrice, anche nella sua prosecuzione. Franco Nero infatti, nel corso della sua chiacchierata con Mara, ha ricordato: “Sto ancora aspettando il tuo invito per il matrimonio… ti sei scordata. Mai ricevuto l’invito, te lo dico io”. La Venier ha allora risposto imbarazzata: “Non è vero, anche ad altre persone l’invito non è arrivato. Poi ti dirò, adesso non posso dirlo pubblicamente. Mi sono fatta molti nemici”. Una intervista insomma tutt’altro che semplice per la conduttrice Rai, che ha tentato più volte, con la sua ironia, di tirarsi fuori da situazioni piuttosto imbarazzanti.