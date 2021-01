C’è posta per te, Maria De Filippi zittita dall’ospite: l’incredibile reazione

Una nuova puntata di C’è posta per te ricca di colpi di scena con Maria De Filippi che è stata anche zittita dall’ospite: ecco il motivo

Ancora una puntata ricca di colpi di scena durante l’appuntamento di C’è posta per te, andato in onda sabato 23 gennaio 2021. Durante la storia di Lisa, ragazza leccese, che ha provato a riallacciare i rapporti con il padre Salvatore, ci sono stati anche un batti e ribatti tra la seconda moglie di quest’ultimo, Graziella, e la conduttrice Maria De Filippi. Così improvvisamente la donna ha rivelato alla conduttrice: “Ho registrato tutto, chiamate, messaggi… Maria ora te li faccio vedere”. Così anche la stessa Maria è scoppiata a ridere dicendo di credere Lisa sulla parola rifiutando le prove che lei ha collezionato in tutti questi anni.

C’è posta per te, Graziella zittisce Maria De Filippi

Inoltre, Lisa ha spiegato di aver ricevuto da Graziella un’educazione troppo dura e così ha dovuto affrontare attacchi di panico ripetuti proprio per questo motivo, ma lei e Salvatore hanno smentito ripetutamente questa pratica. La stessa Graziella, dai modi genuini, ha zittito anche Maria De Filippi. “Aspetta… shhh”, ha subito detto alla conduttrice, per riprendere a spiegare la storia nel dettaglio. Così la De Filippi è rimasta in silenzio ridendo sotto i baffi. Su Twitter sono apparsi i primi commenti come del tipo: “Graziella ha zitto Queen Mary, lesa maestà”.