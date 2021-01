Udinese – Inter: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

La sfida della Serie A TIM tra Udinese e Inter: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida della Dacia Arena.

Pomeriggio ricco di emozioni per questa ultima giornata del girone di andata della Serie A TIM: in contemporanea, la sfida incrociata tra le due milanesi: la capolista Milan ha ospitato la temibilissima Atalanta, i nerazzurri dell’Inter di Antonio Conte, secondi in graduatoria, se la sono vista in trasferta con l’Udinese.

La giornata di oggi si era aperta alle 15 con un’incredibile nuova sfida tra Roma e Spezia, rivncita degli ottavi di Coppa Italia giocati martedì. Stavolta sono stati i giallorossi ad avere la meglio: raggiunti sul tre pari al 90esimo, in piano recupero si sono riportati definitivamente in vantaggio con Pellegrini.

Udinese – Inter, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Primo tempo equilibrato, anche se le cose migliori le fa vedere l’Inter: un gol annullato a Lautaro e lo stesso attaccante argentino che regala un’improvvisa fiammata, messa in calcio d’angolo dall’ottimo intervento di Musso. Partita comunque tutto sommato equilibrata, con l’Udinese che al di là di Arslan che rischia l’espulsione sembra molto ben messa in campo.

Nel secondo tempo, la musica non cambia: complici anche Hakimi e Lukaku un po’ troppo fuori dai giochi, l’Inter si fa vedere nella metà campo avversaria ma non riesce mai a essere realmente incisiva. Il campo pesante e l’eccesso di partite in queste settimane sembrano fare il resto. Il match non sembra assolutamente schiodarsi. Ad avvio recupero, espulso dalla panchina Antonio Conte, che accusa il quarto uomo Maresca: “Sei sempre tu!”. Non succede altro: l’Inter manca l’aggancio alla vetta.

Formazioni e pagelle di Udinese – Inter

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5; Becao 6, Bonifazi 6,5 (De Maio 6), Samir 6,5; Stryger 6 (Nuytinck s.v.), De Paul 6, Arslan 5,5 (Wallace 6), Pereyra 6, Zeegelaar 6 (Molina s.v.); Deulofeu 6, Lasagna 6 (Mandragora 6).

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Bastoni 5,5; Hakimi 5, Barella 5,5, Brozovic 6, Vidal 5,5 (Sensi 6), Young 5,5 (Perisic 6); Lukaku 6, Martinez 5,5 (Sanchez 6).