Treviso, frontale devastante: morto sul colpo Andrea Rettore

Ancora brutte notizie provenienti dalle strade italiane: in provincia di Treviso ha perso la vita il 45enne Andrea Rettore

Nella serata di venerdì sera, 22 gennaio 2021, è avvenuto un gravissimo incidente stradale sulla regionale 308 nei pressi di Resana, in provincia di Treviso, verso il confine con il Padovano. Una Smart e un furgone si sono scontrati: un frontale mortale con l’auto che ha invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi con l’altro veicolo che stava arrivando dall’altro senso. Un nuovo brutto incidente sulle strade italiane

Leggi anche –> Incidente gravissimo, camionista 25 muore in modo atroce

Leggi anche –> Giovane papà muore in incidente, lascia compagna e figlio piccolo FOTO

Treviso, indagini in corso per l’incidente

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’impatto è stato violentissimo e così sullo scontro ha perso la vita sul colpo il 45ene di Borgoricco, in provincia di Padova, Andrea Rettore: è andata bene, invece, per il conducente del furgone di 43 anni. Ora la Polizia Stradale sta effettuando le indagini per risalire alle cause dell’incidente mortale. Infine, sul posto sono arrivati prontamente i Vigili del fuoco insieme al 118, che non ha potuto fare nulla per l’uomo che è morto proprio sullo schianto tra le due vetture.