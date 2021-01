Test psicologico chi tra questi non è il proprietario del cane?

Questo semplice test psicologico vi chiede di individuare chi non è il proprietario del cane per capire qualcosa su di voi.

Per questo ultimo giorno della settimana abbiamo scelto un test differente dal solito. Di consueto infatti vi chiediamo di osservare un’immagine per capire quale delle figure presenti attira maggiormente la vostra attenzione. Tale espediente serve per capire come il vostro cervello analizza le immagini che si trova davanti e per quale ragione sceglie una piuttosto che un’altra.

Nel test odierno, invece, vi trovate davanti a tre possibili soluzioni bene delineate e per molti di voi familiari. Ci sono tre scene, in cui un uomo si rapporta con un cane, ciò che vi viene chiesto e di individuare quale dei tre uomini non è il padrone del cane con cui sta avendo il rapporto. Per gli amenti degli animali dovrebbe essere semplice comprendere quale comportamento denoti una maggiore vicinanza al cane e quale invece un grado di estraneità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico, quale dei tre non è il padrone del cane?

Trattandosi di un test psicologico, l’obiettivo non è quello di comprendere quanta familiarità avete con questa dinamica padrone-cane, ma quello di comprendere che tipologia di persona siete e quale sia il vostro approccio con gli altri.

Figura A

Se pensate che la figura A non rappresenti un rapporto tra padrone e animale domestico significa che siete delle persone intuitive. Sapete “leggere” le persone semplicemente guardandole.

Leggi anche ->Test psicologico, come reagite di fronte alle difficoltà?

Figura B

In questo caso siete persone intelligenti che non possono essere imbrogliate facilmente. Siete sicuri di voi e nulla vi può impedire di raggiungere gli obbiettivi che vi siete prefissati.

Leggi anche ->Test visivo, quale figura vedi prima? Scopri se sei uno stratega o un tattico

Figura C

Se infine avete scelto la figura C significa che siete delle persone che possiedono una grande forza interiore. Cercate sempre il meglio degli altri e trovate la forza per perdonare chiunque vi abbia ferito.