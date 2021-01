Ahlam El Brinis è la modella che ha conquistato il cuore di Simone Rugiati. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Capelli lunghi color carbone, carnagione ambrata, occhi da cerbiatto con ciglia extra long e fisico mozzafiato: sono questi i segni particolari di Ahlam El Brinis, una modella che – non a caso – ha fatto perdere la testa a Simone Rugiati. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Ahlam El Brinis

Ahlam El Brinis ha 24 anni ed è veneta a tutti gli effetti, anche se la sua bellezza esotica, le sue origini e il suo nome evocano immediatamente i mercatini di Marrakesh e la storia di Casablanca. Nata a Padova da genitori marocchini, è una modella, aspirante Miss, ballerina di Colorado e, soprattutto, un simbolo di emancipazione delle donne musulmane e di libertà, da quando nel 2013 ha vinto la fascia di Miss Schio ma è stata fortemente contestata, soprattutto sui social, proprio per le sue origini.

Lo stesso copione si è ripetuto due anni dopo, quando nel 2015 la Nostra ha partecipato a Miss Italia (con la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia). “Da allora vengo tartassata da commenti negativi, perché ballo e mi vesto all’occidentale – ha raccontato lei stessa -. Questo sia da parte di italiani che, soprattutto, da persone di religione musulmana”.

Lei però ha grinta da vendere e tira dritto per la sua strada, perché “alla fine sono semplicemente commenti dietro a un computer. Dietro ad una tastiera sono tutti leoni perché si sentono liberi e potenti, quindi i commenti via web non mi feriscono più di tanto, io continuo a fare quello che mi piace senza nessun problema”. Il suo motto? Glielo ha insegnato nonna Halima, rimasta a Rabat: “La fede è nei cuori, non nei vestiti”.