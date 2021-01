Serena Enardu, rivelazione bomba: “Io e Pago ci stiamo riprovando”

Serena Enardu a sorpresa annuncia ai follower sui social di aver intrapreso un percorso di riavvicinamento con Pago.

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago ha vissuto degli alti e bassi che sono stati acuiti dalla dimensione mediatica che ha assunto. I due vip, infatti, hanno parlato dei loro in modo aperto dei loro problemi relazionali, esponendoli all’Italia intera durante la partecipazione a Temptation Island. Il percorso nel reality non ha fatto che acuire la distanza tra i due per via dell’avvicinamento dell’ex tronista ad uno dei tentatori. Alla fine di quel programma la coppia si è separata, ma la loro storia d’amore non si è conclusa.

I due hanno cercato un riavvicinamento, tentativo che è diventato pubblico quando Pago è entrato a far parte del Grande Fratello Vip 4. Prima si è parlato a lungo di ciò che era successo e poi Serena è entrata nella casa per chiarire, ottenendo in un primo momento la fiducia dell’ex compagno. Sembrava che la relazione stesse tornando su binari di normalità, ma poi è uscito allo scoperto che Serena aveva avuto una vera e propria relazione con il tentatore. Fatto che ha fatto riemergere le problematiche esistenti e portato ad una seconda separazione.

Serena Enardu a sorpresa rivela: “Con Pago ci stiamo riprovando”

Con il passare del tempo e dopo che Serena ha smesso di seguire l’ex sui social è sembrato a tutti che la storia d’amore tra i due fosse definitivamente conclusa. Questo almeno fino a qualche ora fa. Con un video pubblicato sui social, infatti, Serena Enardu ha informato i fan che lei e Pago si stanno riavvicinando e proveranno a capire dove li porterà questa decisione. L’ex tronista prima mette le mani avanti e spiega: “Non mi piace vendere fumo in faccia agli altri. La mia è vita reale, dove ci sono problemi, le crisi…Con Pago abbiamo partecipato a Temptation Island, al GF, abbiamo sempre raccontato la verità”.

La premessa è d’obbligo per spiegare il motivo che li ha allontanati, ma anche le ragioni che hanno condotto al riavvicinamento attuale: “Abbiamo il forte desiderio di stare insieme. Allora ci siamo arresi a questa situazione che è davvero inevitabile. Mi ricordo una telefonata recente in cui ci siamo detti ‘non c’è niente da fare’. Provi a stare lontano, a mettere un muro, a tagliare completamente. Ma davanti a qualcosa più grande di noi…Non c’è niente da fare se non arrendersi e dire ‘va bene, proviamo ad impegnarci affinché io riesca a rendere felice te e tu riesca a rendere felice me’.

La Enardu infine specifica che ancora non si può parlare di una vera e propria relazione e che finché non sarà chiaro a loro quale percorso intraprenderanno, cercheranno di mantenere il riserbo. A conclusione del video infatti aggiunge: “E’ un riavvicinamento soft. Abbiamo semplicemente assecondato il nostro desiderio di riprovarci e basta. Neanche noi sappiamo cosa potrà succedere”.