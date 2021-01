Rossella Brescia, sofferenza atroce per il figlio tanto desiderato: cosa è successo

La rinomata attrice Rossella Brescia ha raccontato il dramma del figlio che ha sempre desiderato ma non ha mai avuto.

Rossella Brescia, classe 1971, è un’artista a tutto tondo: attrice, ballerina e conduttrice televisiva, ha alle sue spalle una carriera ricca di partecipazioni a programmi televisivi e pellicole cinematografiche.

Rossella Brescia si è diplomata con il punteggio massimo all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e per anni ha lavorato come ballerina in diverse trasmissioni televisive. Il successo arriva quando viene scelta come prima ballerina a “Buona Domenica“, ruolo che ricoprirà per tre stagioni. Partecipa anche al talent show di Maria De Filippi, “Saranno Famosi“. L’esordio come attrice arriva in seguito, nel 2004, con la partecipazione a “Don Matteo“. Conduttrice di “Colorado Cafè” dal 2004 al 2010, poi si è spostata su Boing e Cartoon Network presenando “Takeshi’s Castle“.

Rossella Brescia racconta il dramma del figlio mai avuto

Rossella Brescia è stata legata sentimentalmente al regista Roberto Cenci, dal quale si è separata nel 2004. Ad oggi è legata al coreografo Luciano Mattia Cannito. L’attrice e conduttrice televisiva da anni ha ammesso di soffrire molto per il figlio che ha sempre desiderato, ma non è mai riuscita ad avere. “Io ci ho provato ma non è venuto. All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli, in compenso riverso il mio sentimento materno nei confronti dei miei nipoti e sui cuccioli della mia scuola di danza“, ha rivelato.

La sofferenza della Brescia è condivisa anche dal compagno Luciano Mattia Cannito, coreografo e insegnante di “Amici” di Maria De Filippi, che avrebbe desiderato una famiglia con lei. La loro relazione si mantiene salda nonostante non abbiano figli, in quanto i due sono uniti, tra le tante cose, anche dall’amore comune per la danza. L’attrice soffre da anni di endometriosi e ha subito due interventi chirurgici a causa della sua patologia.