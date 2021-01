Roma Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Roma e Spezia è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Prosegue a tappe forzate il calcio italiano: dopo la sfida di ieri tra Benevento e Torino, torna a pochi giorni di distanza un incontro che appena martedì scorso si è giocato in Coppa Italia, quello tra Roma e Spezia. Nella coppa nazionale, la squadra ligure si è imposta a sorpresa al termine di una rocambolesca partita.

Come noto, la sconfitta subita in casa in Coppa Italia contro la matricola Spezia ha provocato un vero e proprio terremoto in casa giallorossa. Il clima negli spogliatoi sarebbe rovente e si sarebbe consumato la spaccatura tra alcuni calciatori, compreso Edin Dzeko, e l’allenatore Paulo Fonseca.

Precedenti di Roma – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa di casa e lo Spezia è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Pochi i precedenti tra le due squadre: oltre alla rocambolesca partita di martedì scorso, uno solo il precedente tra queste due formazioni e si tratta proprio di un altro ottavo di finale di Coppa Italia finito male per la Roma: correva l’anno 2015-2016 e sulla panchina giallorossa sedeva Rudi Garcia. Dopo i tempi regolamentari e supplementari, le porte delle due squadre rimasero invariate e si andò ai rigori. Decisivi furono gli errori dagli undici metri di Pjanic e Dzeko, che consegnarono la qualificazione allo Spezia, allora militante in Serie B.

Roma e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Fonseca e Italiano hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Dell’Orco, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.