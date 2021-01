Roberto Brivio, il cabarettista muore per Covid: aveva 82 anni

Si è spento Roberto Brivio, nome di primissimo piano del cabaret e della comicità italiana. Era risultato positivo nelle scorse settimane.

Un lutto scuote il mondo dello spettacolo italiano. È morto Roberto Brivio, noto cabarettista ed artista poliedrico, in quanto anche apprezzato cantante e scrittore. Il suo nome faceva parte del quartetto de ‘I Gufi’, assieme a Nanni Svampa, Gianni Magni e Lino Patruno. Quest’ultimo è l’unico superstite del gruppo comico fondato nel 1969. La scomparsa di Roberto Brivio è avvenuta nelle scorse ore.

Aveva 82 anni ed era risultato positivo al virus. Uno che lo conosceva molto bene è Flavio Oreglio, famoso volto di Zelig ed autore di tante altre apparizioni e soliloqui comici. Lui definisce Roberto Brivio come “un pilastro”, ricordandolo attraverso un messaggio scritto su Facebook come uno degli “inventori del cabaret”. Lo stile di Brivio era particolare, unico, come ricorda Cochi Ponzoni. “Proponeva canzoni di un macabro divertentissimo e fu il primo a farlo, in mezzo a tante altre canzoni umoristiche proposte dagli altri.

Roberto Brivio, il ricordo dei tantissimi colleghi ed amici

Brivio fu in grado di variare, facendo ridere sempre”. Non manca anche un ricordo di Enrico Beruschi, con il quale si esibì lo scorso Ferragosto nonostante le limitazioni dettate dalla pandemia. In tantissimi lo stanno omaggiando e ricordando.

Da Leonardo Manara a tanti altri, ammiratori e fans anche della prima ora. E non manca anche un messaggio da parte del Comune di Milano rilasciato anche da Filippo Del Corno, assessore alla Cultura.