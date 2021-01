Oroscopo del giorno, 24 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

By

Il weekend è finalmente alle porte . Scopriamo dunque insieme le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 24 Gennaio 2021.



ll primo mese nel nuovo anno è oramai entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e lasciarsi andare. Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 24 gennaio 2021.

24 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Vi farete perdonare per dei comportamenti. Non ascoltate sempre il giudizio degli altri altrimenti non riuscirete a capire cosa vi succede intorno.

Toro. Nella giornata di domani avrete bisogno di lasciarvi più andare, di non essere sempre così rigorosi per far valere le vostre idee.

Gemelli. Sarà fondamentale per voi avere empatia nei confronti degli altri, in cui di solito non riponete troppa fiducia.

Cancro. Innovazione è la parola chiave! Lasciate la via vecchia per la nuova, senza preoccuparvi di chi vi vorrebbe sempre uguali.

Leone. Vi sentite poco appagati nelle attività che svolgete normalmente. Non prendete male le critiche, ma vedetele come spunti per migliorare i vostri progetti.

Vergine. Non curatevi del passato e del futuro, pensare a vivere il presente nel modo migliore. La passione è da riversare dove ritenete più necessario.

Bilancia. Un progetto a cui stavate lavorando si sbloccherà anche se penserete di star subendo un’ingiustizia.

Scorpione. Cercate di mantenere l’attenzione più che potete, soprattutto nelle prove di sforzo. Non sembrate risultare troppo efficienti agli occhi di chi vi giudica.

Sagittario. Non avete ancora trovato il vostro posto nel mondo, vi sentite insicuro. Concedetevi di avere un’ambiguità nei confronti di una persona.

Capricorno. Avete paura di non riuscire ad esprimere i vostri sentimenti, anche in ambito lavorativo. Non avete certezze e non potete darne nemmeno agli altri.

Acquario. Non fate orecchie da mercante e ascoltate chi ha da darvi un consiglio, potrebbe tornarvi utile. Davanti alle sfide della vita, non vi abbattete.

Pesci. Nella giornata di domani non dovete dare per scontate alcune situazioni. Tornate con i piedi per terra e ponderate che cosa fare, di giusto e di sbagliato.