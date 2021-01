Milan – Atalanta: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

La sfida clou della Serie A TIM tra Milan e Atalanta: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Meazza.

Pomeriggio ricco di emozioni per questa ultima giornata del girone di andata della Serie A TIM: in contemporanea, la sfida incrociata tra le due milanesi: la capolista Milan ha ospitato la temibilissima Atalanta, i nerazzurri dell’Inter di Antonio Conte, secondi in graduatoria, se la sono vista in trasferta con l’Udinese.

La giornata di oggi si era aperta alle 15 con un’incredibile nuova sfida tra Roma e Spezia, rivncita degli ottavi di Coppa Italia giocati martedì. Stavolta sono stati i giallorossi ad avere la meglio: raggiunti sul tre pari al 90esimo, in piano recupero si sono riportati definitivamente in vantaggio con Pellegrini.

Milan – Atalanta, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Sfida che vale dunque il titolo di campione d’inverno per il Milan di Pioli, che affronta una delle squadre più temibili del campionato, ovvero l’Atalanta. Tutti aspettano Ibrahimovic e nel secondo tempo il neo acquisto Mandzukic e invece si vede forse la miglior Atalanta della stagione: a sbloccarla Romero di testa in mezzo all’area, sfruttando una punizione. Il difensore alla fine risulterà il migliore in campo.

Nel secondo tempo, ci pensa Ilicic a trasformare un calcio di rigore e a raddoppiare per la formazione bergamasca. L’Atalanta è pericolosa, il Milan una brutta copia di quello energico visto finora e alla fine sparisce anche dal campo. Ci pensa il solito Duvan Zapata a fissare il punteggio finale sul tre a zero. Finisce così: il peggiore per il Milan è stato Tonali, il migliore dei bergamaschi Romero.

Formazioni e pagelle di Milan – Atalanta

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 5, Kalulu 4,5 (Musacchio 5,5), Kjaer 6, Theo Hernandez 5; Tonali 4,5, Kessié 5; Castillejo 5,5 (Rebic 5,5), Meitè 5 (Brahim Diaz 5,5), Leao 6 (Mandzukic 6); Ibrahimovic 5.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6,5; Toloi 6, Romero 8, Djimsiti 6,5 (Palomino s.v.); Hateboer 6,5 (Maehle 6), De Roon 6,5, Freuler 6,5, Gosens 7 (Caldara s.v.); Pessina 7 (Malinovskyi s.v.); Ilicic 7,5 (Muriel s.v.), Zapata 7,5.