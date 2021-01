Madalina Ghenea, tutta la verità sulla storia con Nicolò Zaniolo

Tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea è flirt oppure no? Lei continua a smentire, mentre lui le dedica una canzone, salvo poi cancellarla…

Tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea c’è del tenero oppure no? La domanda tiene banco ormai da ore negli ambienti del gossip. Specie dopo le loro ultime mosse sui social, col calciatore della Roma che commenta foto su foto della bella modella e attrice e addirittura le rivolge delle dediche (salvo poi cancellarle), mentre lei continua a smentire…

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La favola di Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo

Nel dettaglio, nei giorni scorsi Nicolò Zaniolo è finito di nuovo sotto i riflettori dopo aver pubblicato una storia su Instagram con una dedica speciale alla modella romena sulle note di Completamente, una canzone dei Thegiornalisti che non sarà stata scelta a caso… In realtà, la dedica era per una misteriosa “Miss M”, ma il popolo del web ha stabilito all’unanimità, o quasi, che doveva trattarsi proprio di Madalina Ghenea.

Quest’ultima, dal canto suo, ha dato mandato ai suoi avvocati di smentire il gossip sulla sua “storia” con il calciatore, di dodici anni più giovane. Eppure, i bene informati e alcune non meglio precisate fonti vicine a entrambi parlano di un flirt che sta diventando sempre più serio, nonostante la distanza.

Leggi anche –> Zaniolo e Madalina Ghenea, il flirt: parla la modella rumena

Madalina Ghenea al momento vive a Milano con la sua bambina, mentre Zaniolo è di stanza a Roma, ma questo non preclude affatto un’eventuale love story (soprattutto in tempi di Covid!). E ci sarà un motivo se il gossip non molla la presa, rilanciando di ora in ora indiscrezioni su quella che potrebbe essere la favola d’amore dell’anno…

Leggi anche –> Zaniolo, la madre smentisce tutto: nessun problema con Madalina Ghenea