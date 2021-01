Fabrizio Corona esagera, cosa fa con la foto di Gesù

Fabrizio Corona fa parlare ancora di sé con uno scatto significativo sul suo profilo Instagram: spunta anche la foto di Gesù

Mai banale nelle sue esternazioni. Così Fabrizio Corona continua a far parlare di sé dopo uno scatto pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. L’ex re dei paparazzi è sempre al centro di polemiche poco carine, soprattutto riguardanti la sua immagine. Nei giorni scorsi ha pubblicato anche una foto con Asia Argento con la scritta: “The show must go on“. Ma non si è ancora capito se si tratti davvero di un ritorno di fiamma o di pubblicità.

Leggi anche –> Incredibile trasformazione: ecco com’era solo 10 anni fa

Leggi anche –> Stupisce ancora: abbracciato a due uomini

Fabrizio Corona, lo scatto con la foto di Gesù

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inoltre, nelle ultime ore ha continuato ad essere protagonista con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram a torso nudo sdraiato sul letto e la foto di Gesù attaccata sulla pelle: “Chi ama mi segua”. Ancora una foto che ha provocato commenti negativi nei suoi confronti da parte dei fan: “Tu cn il cervello non ci stai. Nn sei degno di nominare Dio! vergognati”. Un altro ancora ha scritto: “Ricoverati”. L’ex dei paparazzi ha provocato nuove polemiche che riguardano soprattutto la sua vita privata.