Emma Marrone, la cantante rivela il proprio timore: “Resterò da sola a vita”

In una recente intervista la cantante Emma Marrone ha rivelato di avere il forte timore di rimanere single a vita.

Emma Marrone è una cantante dal grandissimo talento che in questi anni è riuscita ad imporsi anche per il suo modo di pensare. Donna forte e indipendente, il prodotto di Amici di Maria De Filippi, si è posta come opinion leader per fare emergere le rivendicazioni delle donne in questi anni di apparente eguaglianza sociale. Sebbene al giorno d’oggi le donne godano di grande libertà, le differenze con gli uomini in campo lavorativo e sociale sono ancora presenti e pressanti.

L’impegno di Emma è quello di abbattere i tabù e i preconcetti, così come quello di contrastare il regime di violenza a cui ancora oggi molte donne sono costrette a sottostare. Lei, insieme alla amica di sempre Alessandra Amoroso e ad altre donne dello mondo della musica, sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza di genere. Una battaglia fondamentale per la nostra società, che una volta vinta potrà rendere giustizia a milioni di vittime.

Emma Marrone, il timore: “Resterò sola a vita”

L’aver abbracciato queste battaglie sociali è uno degli aspetti più positivi della sua vita, che però al momento manca ancora di un ultimo tassello. Sebbene la carriera vada alla grande, infatti, Emma al momento rimane single. Già in passato ha fatto capire come il trovare un compagno non sia un’assoluta priorità: nel senso che non si accontenterà di qualcuno solo per paura di rimanere da sola.

Il timore che possa capitare, tuttavia, l’ha sfiorata. In una recente intervista concessa a DiPiù, la cantante ha dichiarato con amarezza: “Sono single da due anni. Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. È difficile trovare uomini che accettino questo, io li terrorizzo. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”. Una dichiarazione di resa? Tutt’altro, Emma è convinta che un giorno troverà qualcuno in grado di apprezzarla per ciò che è: “So che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”.

