Covid, bambina trasportata d’urgenza in ospedale: il test era negativo

Covid, una bambina sviluppa una sindrome legata al pericoloso virus. Scopriamo cosa è successo in quei momenti di paura.

Una bambina inglese, Sienna McGuire, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo aver sviluppato misteriosamente dei sintomi che sono legati al virus da Covid-19.

Non appena la madre ha visto i primi segnali ha portato immediatamente la figlia in ospedale. Vediamo cosa è successo.

Covid: ecco perché la bambina ha sviluppato dei sintomi legati al virus

Nessuno immaginava che la bambina avesse contratto la malattia. E’ stato solo quando la madre ha notato l’insorgere di una sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica che è iniziato il panico. Questa sindrome è infatti associati al Covid, ma è molto rara e solitamente i bambini non ne sono molto colpiti. In alcuni casi però presenta molti rischi.

Gli esperti avvertono che questa malattia è simile alla sindrome di Kawasaki. Può insorgere due o sei settimane dopo l’esposizione al Covid, anche se non si hanno sviluppato i sintomi. La madre della piccola ha seriamente temuto di perderla. “Non avevamo neanche capito che avesse il Covid. Non aveva nessun sintomo, ha raccontato il genitore per poi continuare dicendo: “C’era stato un focolaio nella sua scuola prima di Natale quando sette bambina e una maestra erano risultati positivi.”

Dopo essere arrivata in ospedale, la febbre è salita a 39.5 e la piccola riusciva a malapena a rimanere cosciente. La bambina si era anche sottoposta a un test per il Covid nei giorni scorsi che però era risultato negativo.

Il sospiro di sollievo è arrivato solo quando a Debbie è stata diagnosticata la sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica. Per il momento la bambina dovrà rimanere in ospedale per ulteriori accertamenti, ma è fuori pericolo.