Coronavirus, nuove zone: come cambia la mappa dell’Italia

By

Sono state rese note le nuove zone gialle, arancioni, rosse e bianche per Coronavirus dopo il report Iss di venerdì 22 gennaio.

Ci sono delle novità per le Regioni che cambiano colore con l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Come noto, è molto più difficile vedere la propria posizione migliorare che avere un colore peggiore da una settimana con l’altra. Questo accade perché servono due settimane per cambiare colore della zona.

Leggi anche –> Dpcm gennaio, le risposte su cosa è permesso e cosa no nelle varie zone

Invece, il peggioramento è intrinsicamente legato al peggioramento di una serie di fattori, primo fra tutti l’indice Rt, che vengono determinati settimanalmente. Insomma, sebbene l’indice Rt sia sceso sotto quota 1 e si parli di un miglioramento generale della situazione, la maggior parte delle Regioni resterà arancione.

Leggi anche –> Zona gialla, le regioni che puntano a cambiare: e Trento sogna ‘la bianca’

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Le nuove zone in Italia in base alle norme contro il Coronavirus

Secondo il report dell’Iss, “l’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”. Insomma, anche con un miglioramento della situazione, la parola d’ordine è cautela. Va inoltre considerato che questi dati fanno riferimento al periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2020, non valutando dunque anche il funzionamento delle norme di contenimento attuate a Natale e Capodanno.

Ricapitolando, in questo momento in Italia abbiamo 4 regioni a rischio alto, 11 con livello moderato e 6 nella fascia di rischio bassa. Da domani, 24 gennaio, torneranno arancioni Lombardia e Sardegna. Vengono confermate arancioni invece Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Restano ancora arancioni, essendo passata una settimana, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Lazio e Valle D’Aosta. Due sole restano le zone rosse: Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Si colorano di giallo provincia di Trento, Campania, Basilicata, Toscana e Molise. La cosiddetta zona bianca di nuova istituzione resta ancora un traguardo irraggiungibile per tutti.