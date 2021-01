Coronavirus 23 gennaio: positivi sotto quota 500mila totali

Emergenza Coronavirus oggi 23 gennaio in Italia: positivi sotto quota 500mila totali, ma quasi 500 morti anche oggi.

Un’altra giornata di alti e bassi per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia e la circolazione nel nostro Paese. Se ieri, infatti, era stato attestato che l’indice Rt era sceso sotto quota 1 dopo settimane, oggi c’è un altro dato importante. La seconda ondata aveva infatti fatto crescere rapidamente gli attualmente positivi.

Leggi anche –> Dpcm gennaio, le risposte su cosa è permesso e cosa no nelle varie zone

Ben più difficile invece si è dimostrato far decrescere questo dato: da diversi giorni, molto lentamente, gli attualmente positivi hanno iniziato a calare e nella giornata di ieri sono finalmente scesi sotto quota 500mila. In questo momento, in sostanza, in Italia ci sono 498.834 malati di Coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus, nuove zone: come cambia la mappa dell’Italia

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 23 gennaio in Italia: la situazione

Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati in totale 13.331 positivi su 286.331 tamponi e test complessivamente effettuati. Si registra ancora una volta un dato negativo sui decessi. I morti nelle ultime 24 ore sono infatti 488 e il dato complessivo dall’inizio della pandemia è di 85.162 decessi. I guariti nelle ultime 24 ore sono ancora una volta più dei nuovi casi: ci sono infatti 16.062 dimessi o guariti.

Rallenta la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva: sono 2.386 le persone ricoverate in maniera più grave, quattro appena in meno rispetto a ieri, ma i nuovi ingressi restano più o meno stabili e sono 174 nelle ultime 24 ore. I ricoveri sono 23.789 e la riduzione è ben più consistente: quasi 300 in meno. Nell’ultima settimana, si registrano 12.350 casi in media al giorno, con un calo del 22%. Stabile il dato medio sui decessi: sono 480 al giorno.