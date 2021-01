Una mamma che cercava la figlia data in adozione 50 anni prima è rimasta sbalordita quando ha scoperto che sua figlia l’aveva già trovata anni prima.

Una mamma che cercava la figlia che aveva dato in adozione 50 anni prima è rimasta sbalordita quando ha scoperto che sua figlia l’aveva già trovata su Facebook anni prima. Pauline Pedder aveva solo 14 anni quando rimase incinta, causando un dramma familiare che la costrinse a dare via la bambina. Per decenni si è chiesta cosa ne fosse stato della piccola, finché ha deciso di rivolgersi al programma Long Lost Family, specializzata nel riunire i parenti perduti. Lo show ha accettato di occuparsi della ricerca di Pauline. È stata la presentatrice Davina McCall a dire a Pauline che non solo avevano trovato sua figlia, Carol, ma che lei aveva seguito la madre naturale sui social per anni. “Ero sbalordita”, ha detto Pauline, 65 anni. “Mi sono sentita triste perché avremmo potuto avere quegli anni in più insieme, ma essere finalmente riunite ha più che compensato”.

La storia di Pauline e Carol: madre e figlia si ritrovano dopo 50 anni

Carol, 51 anni, ha raccontato come ha deciso di indagare sulla sua famiglia dopo la morte della sua madre adottiva. Con l’aiuto di un’amica è riuscita a trovare Pauline su Facebook ma, temendo un rifiuto, ha deciso di guardare semplicemente gli aggiornamenti di stato e le foto che condivideva. Carol ha detto: “Il mio compagno e i miei amici hanno cercato di convincermi a contattarla, ma non sapevo cosa avrebbe provato per me. Inoltre potevo vedere dalle sue foto su Facebook che aveva dei figli e non sapevo se avesse detto loro qualcosa su di me”. Carol ha trovato il profilo di Pauline grazie all’aiuto di un’amica. Ha ricordato: “Eravamo fuori una sera e stavamo parlando di adozione. Mi ha detto: “Vuoi che dia un’occhiata a tua madre?”. Sono tornata a casa, sono andata a letto e alle 2 di notte mi ha mandato un messaggio con un link alla pagina Facebook di Pauline. È stato così veloce. Non potevo crederci. Ho visto la sua foto e ho visto subito che c’era una somiglianza”.

Pauline è cresciuta con otto fratelli a Huddersfield, West Yorks, ed è rimasta incinta a soli 14 anni. Incapace di confessarlo ai suoi genitori si confidò con due amici intimi, ma il preside della scuola dove studiava lo scoprì e la espulse. Pauline si nascose a casa del suo ragazzo, ma il padre scoprì tutto. “Mio padre disse: “Se stai per avere un bambino, non lo porterai a casa qui”. Mi proibì di uscire. Persi i contatti con il mio ragazzo e mio padre mi disse che il bambino sarebbe stato adottato”. La famiglia fece in modo che Pauline andasse in un ospedale privato dove diede alla luce una bambina che chiamò Louise e che venne data in adozione dopo un mese. Tutto ciò che Pauline aveva per ricordarsi di sua figlia era una fotografia scattata mentre era incinta. “L’ho sempre tenuta con me e ogni tanto la guardavo e pensavo a lei”. Carol, che vive a Huddersfield con il suo compagno Rohan, ha avuto un’infanzia felice con i suoi genitori adottivi, Michael e Nora.