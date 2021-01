Cerca un coinquilino: un candidato le fa una proposta choc

Un donna ha condiviso il messaggio “inquietante” ricevuto da uno sconosciuto che si era candidato a prendere in affitto una stanza da lei.

Una donna ha condiviso sui social l’email che ha ricevuto da un “inquietante” sconosciuto dopo essere rimasta sbalordita dalla sua risposta. La tizia stava cercando un nuovo coinquilino, ma è rimasta scioccata dalla richiesta che ha ricevuto da uno dei candidati.

L’aspirante coinquilino che non ti aspetti

Condividendo uno screenshot dei messaggi su TikTok, la nostra ci ha scherzato su: “Non riuscivo a pensare a niente di abbastanza buono per rispondere a questo capolavoro”. Il messaggio incriminato recitava: “Ciao 🙂 Ho visto che stai cercando un coinquilino! Mi sono appena trasferito qui e sto cercando una sistemazione. Saresti disponibile a vivere con un ragazzo?”. Fin qui tutto bene, poi la sorpresa….

L’aspirante inquilino ha continuato: “Sarei disposta a indossare una cintura di castità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con te che tieni le chiavi, in ​​modo che tu sappia che non sto cercando di fare nulla di inappropriato? Per favore fammi sapere in ogni caso!”. Quindi ha aggiunto: “Cosa ne pensi?”.

Molti utenti hanno pensato che lo sconosciuto dovrebbe prendere in mano un dizionario, cercare la definizione di “inappropriato” e riconsiderare il suo messaggio iniziale. Il post, intanto, ha raccolto migliaia di visualizzazioni di persone altrettanto spaventate. Una di loro ha scritto: “Magari stava cercando di essere divertente, ma io sono rimasta sinceramente terrorizzata”. E un’altra: “Non mi fiderei di lui neppure per un secondo nel mio appartamento”. Un’altra ancora: “Avrei [cancellato] la mia fottuta email e avrei lasciato il paese”. A mali estremi, estremi rimedi…