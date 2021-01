Calciomercato, Gomez ad un passo dal Siviglia: addio imminente

“El Papu” Gomez potrebbe lasciare nelle prossime ore l’Atalanta: il talentuoso giocatore argentino sarebbe vicinissimo al Siviglia

Addio Serie A. L’Atalanta preferisce vendere l’argentino Gomez all’estero: come svelato da Sky Sport il talentuoso giocatore sarebbe ad un passo dal Siviglia con il ds Monchi al lavoro nelle ultime ore per chiudere l’operazione. I contatti con il presidente Percassi sono sempre più frequenti con l’offerta del club spagnolo che si aggira intorno ai 6 milioni di euro più bonus di circa 1-2 milioni. Per lui un contratto fino al 2023 a tre milioni di euro.

La voglia di riscatto è tanta de “El Papu” che vuole tornare a divertirsi giocando dopo il litigio con l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Nelle ultime ore anche la moglie Linda gli ha lasciato un biglietto con scritto: “Il meglio deve ancora venire”, come testimonia la storia sul profilo ufficiale Instagram. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere l’operazione avvincente per il Siviglia, pronto ad accoglierlo subito per rinforzare il reparto offensivo di Lopetegui.