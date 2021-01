Belen Rodriguez incinta, arriva la conferma: “Sono felice”

Belen Rodriguez sembra che stia attraversando un momento davvero particolare della sua vita, forse dai social arriva la conferma tanto attesa.

Da giorni il mondo del web sta impazzando con la nuova notizia del momento: sembrerebbe che la bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez stia aspettando il secondo figlio dal compagno Antonino Spinalbese.

L’indiscrezione riguardante la dolce attesa della 36enne Belen Rodriguez è stata lanciata dal settimanale Novella 2000. La futura mamma non ha né confermato né smentito le notizie, ma i suoi followers sono stati molto attenti e hanno notato un particolare piuttosto sospetto: su Instagram la showgirl ha condiviso un video-selfie in sui indossa un particolarissimo braccialetto arancione. In molti nei commenti hanno notato come quello indossato da Belen sia inequivocabilmente un braccialetto anti-nausea di quelli utilizzati spesso dalle donne in dolce attesa.

Belen Rodriguez, arriva la conferma della gravidanza

Un altro particolare che lascia ben sperare i fan della bella argentina è che il suo compagno, il 25enne Antonino Spinalbese, avrebbe lasciato il suo lavoro di hair stylist in un rinomato salone di Milano, salutando i colleghi di lavoro e sostenendo di essere molto felice per l’arrivo del suo primo figlio.

Come già detto, Belen Rodriguez non ha ancora parlato pubblicamente della gravidanza, scegliendo di non commentare il rumors della quale è protagonista. Eppure su Instagram arriva lo scatto che potrebbe confermare ciò che si vocifera da settimane: la conduttrice ha condiviso sul popolare social una foto e in molti pensano che possa riverirsi proprio al lieto evento. “Sono felice“, ha scritto la ex moglie di Stefano De Martino.